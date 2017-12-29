У провінції Гуйчжоу на південному заході Китаю жінка переплутала зад мавпи з червоним сигналом світлофора та різко зупинилася на дорозі, ставши винуватицею аварії. Ніхто не постраждав.

Інцидент стався 25 грудня, пише Techroomage.

Жінка-водій прийняла зад мавпи, що сиділа на металічних опорах над проїзною частиною, за червоний сигнал світлофора та різко зупинилася. Майже одразу в її автомобіль врізалася інша машина.

Постраждалих у результаті ДТП немає, однак авто китаянки пошкоджено.

З’ясувалося, що мавпа втекла з цирку. Директор уже пообіцяв відшкодувати збитки обом водіям.

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Курйозна ДТП у Китаї: жінка переплутала світлофор із п’ятою точкою мавпи / 2 фотографии

До речі, в аеропорту Київ на 2 години затримали рейс через пасажира, який перевозив сім котів.