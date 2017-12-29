Не біткоін: названо головне слово року

Читачі видання The Daily Telegraph назвали словом року опечатку президента США Дональда Трампа в Twitter, яку визнали неологізмом.

За слово covfefe проголосували 27 відсотків читачів видання. На другому місці в рейтингу The Daily Telegraph розташувалося слово Maybot – прізвисько прем’єр-міністра Великобританії Терези Мей, придумане в кінці 2016 року колумністом The Guardian Джоном Грейсом (він порівняв Мей із комп’ютерною програмою. – Ред.). Третім у голосуванні став біткоін, пише Lenta.ru .

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Слово covfefe народилося 31 травня. В акаунті Трампа з’явився незакінчений твіт із загадковим covfefe. Користувачі почали гадати, що означає це слово. Ймовірно, Трамп мав на увазі слово coverage. У цьому випадку фраза була незакінченою, але написаню грамотно, і означала б “Незважаючи на постійну негативну реакцію преси…”.

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