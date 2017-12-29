PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / Не біткоін: названо головне слово року/

Не біткоін: названо головне слово року

Читачі видання The Daily Telegraph назвали словом року опечатку президента США Дональда Трампа в Twitter, яку визнали неологізмом.

За слово covfefe проголосували 27 відсотків читачів видання. На другому місці в рейтингу The Daily Telegraph розташувалося слово Maybot – прізвисько прем’єр-міністра Великобританії Терези Мей, придумане в кінці 2016 року колумністом The Guardian Джоном Грейсом (він порівняв Мей із комп’ютерною програмою. – Ред.). Третім у голосуванні став біткоін, пише Lenta.ru.

Читайте: Трамп знайшов позитив у глобальному потеплінні

Слово covfefe народилося 31 травня. В акаунті Трампа з’явився незакінчений твіт із загадковим covfefe. Користувачі почали гадати, що означає це слово. Ймовірно, Трамп мав на увазі слово coverage. У цьому випадку фраза була незакінченою, але написаню грамотно, і означала б “Незважаючи на постійну негативну реакцію преси…”.

Нагадаємо, експерти склали щорічний список найбільш невдалих паролів.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх