У Мережі з’явився новорічний ролик, в якому дівчинка просить Діда Мороза зробити Володимира Путіна президентом.

Ролик опублікувала Єдина Росія на своєму каналі на YouTube.

Дівчинка розповіла, як добре їй стало жити в 2017 році і що в її школі побудували спортза, а в місті – будинок культури.

Вона каже, що все це було зроблено після того, як вона відправила лист до Єдиної Росії.

Поки вона це розповідає в кімнаті працює телевізор, в якому президент Росії Володимир Путін каже, що буде балотуватися в президенти.

Читайте: Уб’ють маму та зґвалтують сестру: Путін пожартував на прес-конференції

На запитання Діда Мороза, чого дівчинка хоче, щоб на наступний рік, вона просить зробити Путіна президентом.

Раніше повідомлялося, що акаунти людей у ВКонтакті, які відправляли повідомлення на підтримку Володимира Путіна з хештегом #ПутинКрут, були зламані.