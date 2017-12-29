У Львові жінка вкрала 220 кіндерів

В одному з гіпермаркетів Львова затримали 33-річну мешканку Києва, яка викрала 220 шоколадних яєць Кіндер-сюрприз. Сума вкраденого склала понад 7 тис. грн.

Інцидент стався вчора близько 16.30 в одному з гіпермаркетів на вулиці Б. Хмельницького. Жінку затримав працівник поліції охорони, повідомила Нацполіція у Львівській області.

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Жінці загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або позбавлення волі на строк до 3 років.