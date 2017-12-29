PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / LOL / В аеропорту Києва на 2 години затримали рейс через пасажира з 7 котами/

В аеропорту Києва на 2 години затримали рейс через пасажира з 7 котами

В аеропорту Київ затримали рейс Київ-Анкара через те, що один з пасажирів перевозив на одного кота більше, ніж дозволено правилами авіакомпанії.

Кіт

Про це повідомляють Вести.

Правила компанії говорять про те, що одна людина може перевозити з собою не більше 6 тварин, а у пасажира було 7 котів.

За інформацією ЗМІ, іноземець близько 2 годин вирішував це питання з представниками авіакомпанії та поліцейськими.

Читайте: У Росії викрали Mercedes з шоколадом

Також сперечатися почали і пасажири, одні з яких пропонували висадити порушника, а інші казали, що один кіт нічого не змінить.

Через 2 години авіакомпанія здалася і літак вилетів з 7 котами на борту.

До слова, у Міністерстві закордонних справ України житиме кіт Амбассадор. Він представлятиме українсько-котячі інтереси та захищатиме від русощурів.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх