В аеропорту Києва на 2 години затримали рейс через пасажира з 7 котами

В аеропорту Київ затримали рейс Київ-Анкара через те, що один з пасажирів перевозив на одного кота більше, ніж дозволено правилами авіакомпанії.

Про це повідомляють Вести.

Правила компанії говорять про те, що одна людина може перевозити з собою не більше 6 тварин, а у пасажира було 7 котів.

За інформацією ЗМІ, іноземець близько 2 годин вирішував це питання з представниками авіакомпанії та поліцейськими.

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Також сперечатися почали і пасажири, одні з яких пропонували висадити порушника, а інші казали, що один кіт нічого не змінить.

Через 2 години авіакомпанія здалася і літак вилетів з 7 котами на борту.

До слова, у Міністерстві закордонних справ України житиме кіт Амбассадор. Він представлятиме українсько-котячі інтереси та захищатиме від русощурів.