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Жінка народила дитину в магазині, пологи приймав м’ясник

У Каліфорнії (США) місцева жителька народила хлопчика прямо у продуктовому магазині. А пологи приймали його власниця, кухар і м’ясник.

Пологи

Про це господиня маркету Іссамар Сепульведа розповіла у Facebook, пише Лайф.

– Наш касир дзвонив 911, м’ясник тримав дитину, кухар шукав ножиці, а я перерізала пуповину, – уточнила вона.

Всі вони вважають це різдвяним дивом.

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У малюка була фіолетова шкіра, але в службі порятунку заспокоїли – мовляв, дитина просто дуже замерзла, і її потрібно терміново зігріти.

До слова, влітку в США лікар однієї з лікарень прийняла пологи у пацієнтки, а через кілька хвилин у неї  самої почалися перейми.

Відео: Noticias Univision 21 Fresno

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