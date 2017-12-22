Поліція затримала 10 злочинців, які 5 років видавали себе за іноземних лікарів. За цей час вони ошукали не менше 1200 українців.

– Проведено широкомасштабну операцію за участі близько 500 правоохоронців. Одночасно проведено 100 обшуків у 7 містах країни. Ліквідовано злочинну організацію, яка упродовж 5 років ошукала не менше 1200 довірливих громадян, – повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

За його словами, у злочинців вилучили майно та грошей на загальну суму понад 5 млн грн. Вони обирали самотніх громадян, переважно похилого віку та пропонували лікування за допомогою новітніх технологій та вигаданих ліків нібито іноземного виробництва.

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– Успішно лікували тяжкі захворювання, у тому числі невиліковні (Альцгеймер та Паркінсон). Натомість потерпілим реалізовували дешеві вітчизняні ліки або біологічно активні домішки, – додав Луценко.

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.









Банда псевдолікарів 5 років “лікувала” супутниковою телефонією / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Суворовському районі Одеси сталася перестрілка, один з учасників конфлікту забарикадувався в автосалоні. У місті запроваджено оперативний план Грім.

Фото: Вячеслав Аброськин.