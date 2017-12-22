На околицях Відня (в Крітцендорфі) зіткнулися два пасажирських потяги. За попередньою інформацією, 15 людей постраждали, 6 – у важкому стані.
Про це повідомляє Kronen Zeitung у Twitter.
Детальна інформація про подію з’ясовується.
На місці аварії працюють екстрені та залізничні служби.
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Наразі немає сполучення між Вайдлінгом і комуною Санкт-Андре-Вердерн.
Біля Відня зіткнулися пасажирські потяги / 4 фотографии
До слова, в Одесі бензовоз протаранив чотири автомобілі та в’їхав у магазин.
Фото: , Schausi R6 / D2
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