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Біля Відня зіткнулися пасажирські потяги

На околицях Відня (в Крітцендорфі) зіткнулися два пасажирських потяги. За попередньою інформацією, 15 людей постраждали, 6 – у важкому стані.

Зіткнення потягів

Про це повідомляє Kronen Zeitung у Twitter.

Детальна інформація про подію з’ясовується.

На місці аварії працюють екстрені та залізничні служби.

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Наразі немає сполучення між Вайдлінгом і комуною Санкт-Андре-Вердерн.

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Біля Відня зіткнулися пасажирські потяги / 4 фотографии

До слова, в Одесі бензовоз протаранив чотири автомобілі та в’їхав у магазин.

Фото: Kronen Zeitung, Schausi R6 / D2

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