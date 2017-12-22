Дитячий світ на вулиці Малишка у Києві вчора близько 20.00 “замінував” 42-річний чоловік, який пояснив свій вчинок образою на охоронця закладу. З торгового центру евакуювали 120 осіб.

Про це повідромляє столична поліція.

Вибухотехніки ретельно оглянули ТЦ та прилеглу територію, проте небезпечних предметів та речовин не виявили.

– Ми з’ясували, що дзвінок надійшов із мобільного телефону, який належить мешканцю Святошинського району столиці. На момент нашого візиту чоловік перебував вдома та вживав спиртне. Нам він пояснив, що після конфлікту із охоронцем торгового центру вирішив йому помститися, тож повідомив про вибухівку, – розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін.

Чоловіка затримали, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Порушено справу за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 – завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.





Киянин образився на охорону і “замінував” Дитячий світ / 3 фотографии

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Нагадаємо, у листопаді в Україні зафіксували 13 повідомлень про “замінування”. Зокрема у Києві “замінували” телеканал ICTV, низку торгових центрів і станцій метро. Згодом з’ясувалося, що частина дзвінків надійшла з Росії.

Фото: kyiv.npu.gov.ua