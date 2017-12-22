Люди стрибають із вікон палаючого фітнес-центру в Південній Кореї

У сауні фітнес-центру Чечхона в Південній Кореї спалахнула пожежа. На відео видно, як люди рятуються з палаючої будівлі – вистрибують з вікон і вибираються на дах. У пожежі загинуло 29 осіб, ще 26 травмовано.

Пожежа почалася з підвалу та охопила весь восьмиповерховий будинок. Рятуючись від вогню, люди вилазили з вікон і стрибали з даху на розтягнуті пожежними тенти.

Для гасіння вогню задіяли 20 пожежних машин, повідомляє Daily Mail.

Причиною пожежі став автомобіль, що загорівся на внутрішній парковці. Основними жертвами стали відвідувачі сауни, що знаходиться на другому поверсі фітнес-центру, там загинуло 20 осіб.

На даний момент пожежу погасили, постраждалим надають медичну допомогу.

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Нещодавно в Києві сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Евакуювали 25 осіб, трьох дітей госпіталізували з отруєнням.

Відео, фото: Kamel Sobhy, Imgur