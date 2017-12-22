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Мама погодувала тримісячну дитину і вона померла

На вулиці Науковій у Львові раптово померла тримісячна дитина. Смерть настала через удушення шлунковим вмістом після годування.

Інформація про раптову смерть немовля, матір’ю якої є 31-річна львів’янка, надійшла від лікарів швидкої медичної допомоги 16 грудня, передає Нацполіція.

Слідчо-оперативна група, прибувши на місце події, жодних видимих ознак насильницької смерті на тілі хлопчика не виявила. Судмедекспертиза показала, що смерть дитини настала внаслідок асфіксії шлунковим вмістом після годування немовляти.

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Відкрито кримінальне провадження через злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Триває досудове розслідування.

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