Москвич помер, одягнувши окуляри віртуальної реальності

На північному заході Москви 44-річний чоловік помер від крововтрати після того, як впав в окулярах віртуальної реальності на скляний столик.

Тіло чоловіка виявила його мати, коли прийшла в гості. Відкривши двері своїм ключем, жінка виявила сина, тіло якого лежало долілиць в окулярах на підлозі. Усі стіни і підлога навколо були залиті кров’ю, повідомляє телеграм-канал Mash.

Москвич купив собі окуляри віртуальної реальності і вирішив погуляти в них по квартирі. У той момент була запущена картинка, що не цілком збігається за масштабами зі стандартною столичною квартирою.

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Чоловік спіткнувся об скляний столик, впав на нього і сильно порізався. У результаті він помер від втрати крові. Це перша смерть в окулярах віртуальної реальності в російській столиці.

Нагадаємо, у Москві дівчина померла від отруєння невідомою речовиною після вечері японськими ролами.