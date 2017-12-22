PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Харківщині чоловік відкрив вогонь по поліцейським і застрелився/

На Харківщині чоловік відкрив вогонь по поліцейським і застрелився

У Харківській області чоловік відкрив вогонь по поліцейським, а потім вистрілив собі у голову. Він помер у лікарні.

Стрілянина

Про це повідомляє ГУ НП у Харківській області.

До Лозівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий намагається демонтувати електролічильник, проте поліцейські не виявили злодія, коли приїхали на місце.

– Співробітники поліції вийшли на вулицю і продовжили огляд прилеглої території. У цей час з під’їзду вибіг невідомий і вистрілив кілька разів з невстановленої зброї у бік службового автомобіля, помчав до іншого будинку, біля якого вистрілив собі у голову. Бригадою швидкої допомоги у непритомному стані чоловік був госпіталізований до відділення реанімації. Під час операції він помер, – йдеться у повідомленні.

Читайте: В Італії медик вбивав пацієнтів за замовленням похоронного бюро

Табельна вогнепальна зброя правоохоронцями не застосовувалася. З місця події були вилучені речові докази.

До слова, на станції метро Хрещатик четверо хлопців сильно побили двох пасажирів.

Теги:
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх