На Харківщині чоловік відкрив вогонь по поліцейським і застрелився

У Харківській області чоловік відкрив вогонь по поліцейським, а потім вистрілив собі у голову. Він помер у лікарні.

Про це повідомляє ГУ НП у Харківській області.

До Лозівського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий намагається демонтувати електролічильник, проте поліцейські не виявили злодія, коли приїхали на місце.

– Співробітники поліції вийшли на вулицю і продовжили огляд прилеглої території. У цей час з під’їзду вибіг невідомий і вистрілив кілька разів з невстановленої зброї у бік службового автомобіля, помчав до іншого будинку, біля якого вистрілив собі у голову. Бригадою швидкої допомоги у непритомному стані чоловік був госпіталізований до відділення реанімації. Під час операції він помер, – йдеться у повідомленні.

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Табельна вогнепальна зброя правоохоронцями не застосовувалася. З місця події були вилучені речові докази.

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