У селі Старі Петрівці Вишгородського району поліцейські затримали двох харків’ян 48 і 65 років при спробі незаконного вивезення збагаченого урану із зони ЧАЕС.

Про це повідомляє ГУ НП в Київській області.

Працівники однієї з наукових установ на автомобілі їхали в бік столиці. У салоні їх автомобіля правоохоронці виявили спортивну сумку з радіоактивними матеріалами.

За спробу вивозу радіоактивних речовин їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

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Тривають слідчі дії. Встановлюється пункт доставки збагаченого урану і мета його подальшого використання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.









Під Києвом поліція зупинила авто зі збагаченим ураном з ЧАЕС / 5 фотографий

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