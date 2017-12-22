Під Києвом поліція зупинила авто зі збагаченим ураном з ЧАЕС

У селі Старі Петрівці Вишгородського району поліцейські затримали двох харків’ян 48 і 65 років при спробі незаконного вивезення збагаченого урану із зони ЧАЕС.
Про це повідомляє ГУ НП в Київській області.
Працівники однієї з наукових установ на автомобілі їхали в бік столиці. У салоні їх автомобіля правоохоронці виявили спортивну сумку з радіоактивними матеріалами.
За спробу вивозу радіоактивних речовин їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.
Читайте: КНДР може виробляти ракетні двигуни без українських технологій – розвідка США
Тривають слідчі дії. Встановлюється пункт доставки збагаченого урану і мета його подальшого використання.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Раніше в Україні затримали шпигунів КНДР, які намагалися вкрасти “креслення” ракет.