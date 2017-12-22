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Понятого заарештували після обшуку – вкрав 20 тис. грн

Камера поліцейського зняла, як понятий на обшуку краде 20 тис грн.

– Цікавий випадок стався вчора. Під час проведення одного з понад 80 обшуків у Києві був запрошений понятим місцевий житель. Він не розгубився: під час обшуку в квартирі викрав 20 тисяч гривень, – розповів перший заступник начальника поліції В’ячеслав Аброськін.

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За його словами, коли обшукуваний заявив про зникнення грошей, поліція переглянула відеозйомку обшуку і затримала злодія.

Сталося це, коли поліція затримувала 10 злочинців, які 5 років видавали себе за іноземних лікарів. За цей час вони ошукали не менше 1200 українців.

 

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