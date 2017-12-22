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Потужний вибух у Неаполі – бомбу заклали в посилку

У Неаполі двоє осіб отримали травми в результаті вибуху поштової посилки, в якій знаходився вибуховий пристрій. Один із постраждалих помер у лікарні.

Вибух був сильним, завдано збитків фасадам будинків і припаркованим поблизу автомобілям, повідомляє італійська телерадіокомпанія RAI.

За інформацією, один із постраждалих помер у лікарні.

Поліція відкрила розслідування.

Читайте: Люди стрибають із вікон палаючого фітнес-центру в Південній Кореї

Ми також писали про вибух на залізничній станції у Гамбурзі.

Фото: RAI

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