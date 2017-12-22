Потужний вибух у Неаполі – бомбу заклали в посилку

У Неаполі двоє осіб отримали травми в результаті вибуху поштової посилки, в якій знаходився вибуховий пристрій. Один із постраждалих помер у лікарні.
Вибух був сильним, завдано збитків фасадам будинків і припаркованим поблизу автомобілям, повідомляє італійська телерадіокомпанія RAI.
За інформацією, один із постраждалих помер у лікарні.
Поліція відкрила розслідування.
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Ми також писали про вибух на залізничній станції у Гамбурзі.
Фото: RAI
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