PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / Смертельна ДТП в Києві - BMW протаранив відбійник і "злетів"/

Смертельна ДТП в Києві – BMW протаранив відбійник і “злетів”

На бульварі Дружби Народів у Києві сьогодні ввечері сталася страшна ДТП за участі автомобіля BMW.

ДТП

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За словами очевидців, водій не впорався з керуванням, протаранив відбійник і буквально пролетів над ним кілька метрів.

Під час цього польоту з машини випав пасажир, який миттєво загинув.

При цьому водій після “приземлення” зник з місця аварії.

Читайте: У Мельбурні авто в’їхало в натовп пішоходів, серед постраждалих – діти

До слова, на Гостомельському шосе під Києвом у напрямку Ірпеня в ДТП потрапили одразу 4 автомобілі.

Теги:
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх