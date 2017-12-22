На бульварі Дружби Народів у Києві сьогодні ввечері сталася страшна ДТП за участі автомобіля BMW.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
За словами очевидців, водій не впорався з керуванням, протаранив відбійник і буквально пролетів над ним кілька метрів.
Під час цього польоту з машини випав пасажир, який миттєво загинув.
При цьому водій після “приземлення” зник з місця аварії.
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До слова, на Гостомельському шосе під Києвом у напрямку Ірпеня в ДТП потрапили одразу 4 автомобілі.
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