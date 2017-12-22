Спочатку “закупилися”: у Києві натовп розгромив “наливайку”

У Києві невідомі в чорних балаклавах влаштували погром у невеликому кафе.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Київ оперативний.
– Ще один погром нелегальної наливайки від невідомих громадян у чорному. “Контрольна закупівля”, а потім повний “дестрой”. Звичайно, цим мали б займатися державні службовці, але щось у них пішло не так, – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, в Києві затримали 30 хуліганів за розгром торгових кіосків.
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