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Спочатку “закупилися”: у Києві натовп розгромив “наливайку”

У Києві невідомі в чорних балаклавах влаштували погром у невеликому кафе.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Київ оперативний.

– Ще один погром нелегальної наливайки від невідомих громадян у чорному. “Контрольна закупівля”, а потім повний “дестрой”. Звичайно, цим мали б займатися державні службовці, але щось у них пішло не так, – йдеться у повідомленні.

Читайте: У Києві пасажири трамвая пересунули “героя парковки”

Нагадаємо, в Києві затримали 30 хуліганів за розгром торгових кіосків.

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