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Стрілянина в Одесі: в автосалоні захопили заручників

У Суворовському районі Одеси сталася перестрілка, один з учасників конфлікту забарикадувався в автосалоні. У місті запроваджено оперативний план Грім.

Інформація про стрілянину на вул. Отамана Головатого надійшла до поліції о 10.14. На місце події прибула слідчо-оперативна група та керівництво ГУНП в Одеській області.

Попередньо встановлено, що між групою осіб виник конфлікт, у результаті якого почалася стрілянина. Один з учасників конфлікту забарикадувався всередині автосалону.

За словами поліцейських, бандити взяли в заручники персонал автосалону та вимагали дати їм піти.

Очевидці кажуть, поліція затримувала бандитів у сусідньому дворі. Вони відстрілювалися і через дах будинку пішли в автосалон. Одного вдалося скрутити, другий зник з якоюсь сумкою (ймовірно,в ній лежить награбоване).

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Стрілянина в Одесі: в автосалоні захопили заручників / 5 фотографий

Раніше у фітнес-центрі в Південній Кореї спалахнула пожежа – люди вистрибували з вікон і даху. Загинуло 29 осіб, ще 26 травмовано.

Фото: Нацполіція, Думська

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