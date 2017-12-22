У Росії обвалилася стіна хрущовки

Стіна п’ятиповерхівки обвалилася в місті Юр’євець Іванівської області. Співробітники МНС евакуювали 50 осіб.
Про це повідомляють РИА Новости.
Так, сьогодні вранці, на вулиці Пушкіна 33А в Юрьевці, ціла секція відокремилась від п’ятиповерхівки і рухнула.
Всі врятувалися. Один з мешканців почув тріск, прокинувся і підняв тривогу.
Повідомляється, що проживають раніше вже скаржилися в керуючу компанію з приводу тріщин на стінах будівлі.
До слова, в листопаді в Росії також зруйнувалася частина дев’ятиповерхівки.
Нагадаємо, ще в червні 2017 Держдума РФ вирішила знести всі хрущовки.
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