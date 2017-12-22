Усюди кров: масова бійка у метро Києва

На станції метро Хрещатик четверо хлопців сильно побили двох пасажирів. В одного з них жахлива гематома і кровотеча на лівій частині обличчя.

Про це повідомив журналіст Владислав Антовнов.

– Двоє вийшли на Арсенальній. Один вийшов на станції Дарниця, другий з дівчиною у рожевій куртці поїхали до кінцевої станції. У головного ініціатора татуювання на шиї до підборіддя на лівій частині, – написав журналіст.

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За його словами, побиті хлопці залишилися на станції Хрещатик.

Подробиці конфлікту не повідомляються.

Раніше Факти ICTV писали, що в Суворовському районі Одеси сталася перестрілка, один з учасників конфлікту забарикадувався в автосалоні. У місті запроваджено оперативний план Грім.

Фото: dtp.kiev.ua.