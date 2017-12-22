В Італії медик вбивав пацієнтів за замовленням похоронного бюро

На Сицилії (Італія) заарештували медбрата швидкої допомоги, якого підозрюють у кількох вбивствах пацієнтів за замовленням похоронного бюро, пов’язаного з мафією.

Про це повідомляє Quotidiano.

За версією слідства, 42-річний медик під час ін’єкцій вводив пацієнтам повітря і ті вмирали від повітряної емболії.

У той час як родичі покійних перебували в стані шоку, він нав’язував їм послуги конкретного похоронного бюро, пов’язаного з сицилійською мафією і отримував за кожну жертву по €300.

Всі убиті медиком пацієнти були невиліковно хворі, а двоє з них перебували в похилому віці, тому їх смерть ретельно не розслідувалася.

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За попередніми даними, мова не йде про евтаназію – слідство підозрює вчинення вбивств з корисливих спонукань.

На даний момент фельдшеру інкримінують три вбивства, однак, за даними прокуратури, з 2012 по 2016 рік подібним чином могли бути вбиті до 50 осіб, причому вбивця міг мати спільників.

Раніше в США 36-річний хірург застрелив двох синів, а потім наклав на себе руки.