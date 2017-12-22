В Одесі бензовоз протаранив машини і в’їхав у магазин

В Одесі бензовоз протаранив чотири автомобіля і в’їхав у магазин. Водій заявив, що у машини відмовили гальма.
Очевидці розповіли, що некерована машина перетнула проспект і попрямувала по вузькому проїзду, попутно таранячи припарковані машини. Бензовоз зупинився після того, як по пандусу в’їхав в будівлю магазину, передає Думская.
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Внаслідок події постраждалих немає.
Раніше Факти ICTV розповідали, як жителі столиці самостійно пересунули невдало припаркований автомобіль на трамвайних коліях.
Фото: Думская.
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