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Залишився лише горщик: у Неаполі вкрали новорічну ялинку

У Неаполі з популярної серед туристів Галереї Умберто I вкрали новорічну ялинку, встановлену там менш ніж за добу до події. Але незабаром поліція знайшла дерево неподалік від місця крадіжки.

Ялинка в Неаполі

Разом з деревом грабіжники забрали майже всі прикраси, повідомляє Інтерфакс з посиланням на італійські ЗМІ.

Від ялинки залишився лише горщик, невелика частина стовбура і кілька ялинкових іграшок.

Дерево знайшли в провулку Терцо Політі в районі Іспанські квартали, розташованому в безпосередній близькості від місця крадіжки.

Про те, чи змогли карабінери, знайти грабіжників, не повідомляється.

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Раніше Факти ICTV писали, що вчені з Массачусетського технологічного інституту створили рослини, які вміють світитисьу темряві. Світло від них настільки яскраве, що вони цілком можуть замінити настільну лампу.

Фотоtg24.sky.it, GiornaleLORA

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