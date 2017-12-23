Кривава ДТП між ВАЗом і автобусом на Львівщині

У Стрийському районі Львівщини сьогодні внаслідок зіткнення легкового автомобіля ВАЗ 2106 з рейсовим автобусом Газель госпіталізовано п’ятьох осіб.

Як повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Львівській області, дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні о 7.40 неподалік села Конюхів.

Внаслідок зіткнення автомобіля з рейсовим автобусом, що їхав за маршрутом Стрий-Колодниця отримали травми різного ступеня тяжкості й госпіталізовані в лікарню обидва водії та троє пасажирів автобуса (двоє чоловіків та жінка, мешканці Стрийського району).

Рятувальники за допомогою гідравлічних ножиць провели роботи з деблокування потерпілого з автомобіля.

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Крім того, фахівці ДСНС промили дорогу від розлитих паливно-мастильних матеріалів.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху), яке передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

До слова, 21 грудня, також на Львівщині зіткнулися автобус і Газель, у результаті чого постраждали 8 людей.