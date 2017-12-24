Між будинками на вулиці Антоновича у Києві стався обвал стіни, яка стояла у дворі для запобігання зсуву грунту.
Про це повідомляють Вартові еспресо.
При падінні вона пошкодила газові труби та електричні кабелі, а також автомобілі Lexus та BMW, які засипало цеглою.
На щастя, люди не постраждали.
Читайте: У Києві на Подолі обвалилася недобудова
На місці працюють ДСНС, Київгаз, Київенерго та поліція.
Обвал стіни у центрі Києва – розчавило два авто / 3 фотографии
До слова, у грудні в Туреччині обвалився недобудований міст, який мав стати найдовшим в країні.
Фото: Вартові еспресо
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=