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Обвал стіни у центрі Києва – розчавило два авто

Між будинками на вулиці Антоновича у Києві стався обвал стіни, яка стояла у дворі для запобігання зсуву грунту.

Обвал стіни

Про це повідомляють Вартові еспресо.

При падінні вона пошкодила газові труби та електричні кабелі, а також автомобілі Lexus та BMW, які засипало цеглою.

На щастя, люди не постраждали.

Читайте: У Києві на Подолі обвалилася недобудова

На місці працюють ДСНС, Київгаз, Київенерго та поліція.

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Обвал стіни у центрі Києва – розчавило два авто / 3 фотографии

До слова, у грудні в Туреччині обвалився недобудований міст, який мав стати найдовшим в країні.

Фото: Вартові еспресо

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