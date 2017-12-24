Страшна пожежа у ТЦ на Філіппінах: майже 40 загиблих

На Філіппінах у торговому центрі міста Давао в суботу ввечері сталася масштабна пожежа. Загинули щонайменше 37 осіб, шістьох вдалося врятувати.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що пожежа спалахнула у меблевому магазині на третьому рівні ТЦ і швидко охопила офіс на верхньому поверсі.
Більшість із загиблих були працівниками аутсорсингового колл-центру.
Причина пожежі наразі невідома.
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До слова, днями 23 людини загинули внаслідок пожежі у фітнес-клубі у південно-корейському місті Чечхон.
Фото: скрін відео
Відео: CBS SF Bay Area