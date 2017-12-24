У багатоповерхівці по вулиці Данила Галицького у Дніпрі близько о 5.30 прогримів вибух. Це сталося, коли співробітниця поліції відчиняла двері своєї квартири.

Жінку доставили в лікарню, проводяться невідкладні слідчі дії, повідомляє обласна поліція.

Відкрито провадження за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

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За даними Інформатора, вибухівка знаходилася над дверима і спрацювала, коли вранці жінка заходила до своєї квартири. Від вибуху в усьому під’їзді повилітали шибки.











У Дніпрі підірвали квартиру співробітниці поліції / 6 фотографий

Нагадаємо, нещодавно у Жовтих Водах підірвали авто поліцейських.

Фото, відео: dp.informator.ua