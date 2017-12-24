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У Китаї трапилася аварія на ТЕС, загинули люди

У Східному Китаї внаслідок розриву паропроводу на тепловій електростанції загинуло п’ять осіб.

Про це повідомляє Сіньхуа.

– Трагедія сталася в суботу приблизно о 13.47 в котельній на тепловій електростанції Фусінь в селищі Сіньфен району Наньху міста Цзясін.

В результаті аварії 9 працівників отримали поранення. Чотири з них померли в лікарні того дня, – йдеться в повідомленні.

Пізніше померла ще одна людина.

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Причини інциденту розслідуються.

Нагадаємо про страшну пожежу на Філіппінах, де загинуло 50 осіб.

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