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У Москві стюардеса випала з літака

У московському аеропорту Внуково з літака компанії Ютейр, що мав вилетіти у Ханти-Мансійськ, випала стюардеса. Дівчину госпіталізували з переломом у несвідомому стані.

Літак

Про це повідомляє Лайф.

Нещасний випадок стався під час прийому продуктів на борт. Бортпровідниця підсковзнулася і впала на майданчик з висоти 3-4 метра.

Відзначається, що вона приземлилася на спину.

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До слова, нещодавно пасажира, що прямував із Благовещенська до Єкатеринбурга, приклеїли скотчем до крісла за скандал на борту літака.

Фото: ato.ru

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