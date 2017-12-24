У Москві стюардеса випала з літака

У московському аеропорту Внуково з літака компанії Ютейр, що мав вилетіти у Ханти-Мансійськ, випала стюардеса. Дівчину госпіталізували з переломом у несвідомому стані.
Про це повідомляє Лайф.
Нещасний випадок стався під час прийому продуктів на борт. Бортпровідниця підсковзнулася і впала на майданчик з висоти 3-4 метра.
Відзначається, що вона приземлилася на спину.
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До слова, нещодавно пасажира, що прямував із Благовещенська до Єкатеринбурга, приклеїли скотчем до крісла за скандал на борту літака.
Фото: ato.ru
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