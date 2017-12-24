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У Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП

У передмісті словацького Кошице вранці 23 грудня сталася ДТП – мікроавтобус Renault Master виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком Suzuki Ignis.

ДТП

Шість українців і словак постраждали у ДТП під Кошице в суботу, всі госпіталізовані, пише Інтерфакс-Україна.

Семеро людей отримали поранення.

За неофіційною інформацією, мінівен виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з легковим автомобілем.

– Деяких поранених довелося з розбитих автомобілів вивільняти. Легковий автомобіль був перевернутий на дах, – розповів операційний директор Регіонального управління пожежно-захисної команди в Кошице, який звільнив водія мінівена.

– У постраждалих були помірні і легкі травми, – розповіла прес-секретар Рятувального центру Олена Крчова.

Поліцейські розслідують причини дорожньо-транспортної пригоди і ступінь провини його учасників.

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У Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП / 3 фотографии

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До слова, 21 грудня, також на Львівщині зіткнулися автобус і Газель, у результаті чого постраждали 8 людей.

ФотоKarpatnews.in.ua

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