В Яремче у горах пропав чоловік – тіло знайшли

Знайшли тіло зниклого франківця, який вночі вирушив на вершину гори Хом’як, що на околиці міста Яремче Івано-Франківської області, і заблукав.

Оновлене 21.10: У Карпатах знайшли тіло туриста, який заблукав 23 грудня під час сходження на гору Хом’як. Тіло загиблого вже впізнали родичі, повідомляє Громадське радіо.

За попередньою інформацією, це була природна смерть від переохолодження.

18.34: Про це пише місцевий сайт mi100.

23 грудня о 17.30 прикарпатським рятувальникам надійшло повідомлення від чоловіка про те, що під час сходження на гору Хом’як заблукав його товариш (приблизний вік – 35 років).

О 18.45 для проведення пошуково-рятувальних робіт направлено 5 рятувальників з Ворохти та 1 одиниця техніки.

Рятувальники спільно з родичами і товаришем зниклого провели обстеження підніжжя гори Хом’як з боку гори Женець. Були обстежені прилеглі лісові галявини, масиви вниз серпантином, але зниклого чоловіка не виявлено.

Зв’язок з потерпілим відсутній. Пошуки тривають.

До слова, висота гори Хом’як становить 1542 метри.

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Нагадаємо, на Закарпатті мисливець випадково застрелив пенсіонера.