З мачете і в протигазі: у Лос-Анджелесі чоловік напав на перехожих

В одному з парків Лос-Анджелеса чоловік у протигазі, озброєний мачете, напав на людей. За даними поліції, постраждали 8 людей.
Про це повідомляє Лайф з посиланням на Sunday Express.
Поліцейські під час затримання поранили злочинця.
Нападника і всіх постраждалих госпіталізували.
Причини і обставини нападу встановлюються.
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Нагадаємо, у Лас-Вегасі біля казино Mandalay Bay на музичному фестивалі невідомий відкрив вогонь по глядачам. У результаті – 50 загиблих, понад 400 постраждалих.
Фото: Kevin Takumi
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