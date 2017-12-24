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З мачете і в протигазі: у Лос-Анджелесі чоловік напав на перехожих

В одному з парків Лос-Анджелеса чоловік у протигазі, озброєний мачете, напав на людей. За даними поліції, постраждали 8 людей.

Напад на перехожих

Про це повідомляє Лайф з посиланням на Sunday Express.

Поліцейські під час затримання поранили злочинця.

Нападника і всіх постраждалих госпіталізували.

Причини і обставини нападу встановлюються.

Читайте:  Стрілянина у США: у бізнес-парку розстріляли людей

Нагадаємо, у Лас-Вегасі біля казино Mandalay Bay на музичному фестивалі невідомий відкрив вогонь по глядачам. У результаті – 50 загиблих, понад 400 постраждалих.

Фото: Kevin Takumi‏

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