У Москві автобус заїхав у підземний перехід – загинули 5 людей, 15 поранені (18+)

Рейсовий автобус в’їхав у підземний перехід біля станції Слов’янський бульвар на заході Москви. У результаті загинули 5 людей, 15 отримали поранення.

Автобус заїхав на тротуар, збив кількох людей, а потім в’їхав у підземний перехід, де застряг на сходах.

Рятувальники витягують поранених і загиблих з-під автобуса.

Що стало причиною аварії не уточнюється. Про це повідомляє Meduza.

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До речі, у грудні водій за кермом Nissan в’їхав у зупинку громадського транспорту та збив збив трьох людей, в тому числі 12-річну дитину.