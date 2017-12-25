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Момент заїзду автобуса у підземний перехід у Москві
У мережі з’явилося відео моменту заїзду автобуса у підземний перехід у Москві.
На відео видно, як автобус з’їжджає з проїжджої частини і буквально провалюється у підземний перехід.
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Нагадаємо, що сьогодні рейсовий автобус в’їхав у підземний перехід біля станції Слов’янський бульвар на заході Москви. У результаті загинули 5 людей, 15 отримали поранення.
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