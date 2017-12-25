У Вишневому двоє грузинів під дією наркотичних речовин виїхали на тротуар, де збили жінку з дитячим візочком та 11-річну дівчинку. Потерпілих госпіталізовано.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Побачивши поліцейських, водій іномарки на заборонений сигнал світлофора виїхав на зустрічну смугу та почав тікати. Намагаючись сховатися від поліцейських, машина виїхала на тротуар, де і сталася трагедія.

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Розлючений натовп свідків ледь не вчинив самосуд. Іноземців затримали, медична експертиза встановила, що винні були під впливом важких наркотиків.

Відкрито кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Яке покарання чекає на затриманих не повідомляється.







Грузини під наркотиками збили жінку з немовлям та 11-річну дівчинку / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що рейсовий автобус в’їхав у підземний перехід біля станції Слов’янський бульвар на заході Москви. У результаті загинули 5 людей, 15 отримали поранення.

Фото: Київ Оперативний.