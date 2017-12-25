У Харкові підірвали авто екс-начальника поліції

Сьогодні вранці у Харкові у дворі будинку по вул. Культури підірвали машину екс-начальника ГУ Нацполіції у Харківській області, начальника відділу оперативних розробок у східному регіоні Миколи Черемухина.

У результаті події ніхто не постраждав, проте були пошкоджені ворота у гараж і сім сусідніх авто.

– Кажуть, було чутно вибух о 7.30. А під машиною знайшли ще три гранати, які не розірвалися. Швидше за все, заклали 4 гранати, які мали вибухнути, коли автомобіль почав би рухатися, але одна вибухнула завчасно, – повідомляє Інтерфакс-Україна.

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До речі, вчора о 5.30 у багатоповерхівці по вулиці Данила Галицького у Дніпрі прогримів вибух. Це сталося, коли співробітниця поліції відчиняла двері своєї квартири.