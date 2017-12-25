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У Києві сніговий замет врятував чоловіка від смерті

У Києві чоловік випав з сьомого поверху та залишився живим. Врятував його сніговий замет біля будинку.

– Попередньо встановили, що протягом ночі сусіди розпивали спиртне. Згодом між ними виник конфлікт, який переріс у бійку. Один із чоловіків схопив ножа, накинувся із ним на опонента та встиг вдарити у шию. Рятуючись від переслідувача, потерпілий вистрибнув із вікна на сьомому поверсі, а його кривдник ліг спати, – розповіли у столичній поліції.

Отямившись після падіння, потерпілий звернувся до консьєржа будинку, яка і викликала швидку. У чоловіка діагностували перелом передпліччя та різані рани шиї, які наніс йому сусід.

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Підозрюваного 39-річного власника квартири, де відбувалися події, затримали. Йому загрожує покарання передбачене ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

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У Києві сніговий замет врятував чоловіка від смерті / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що у Харківській області чоловік відкрив вогонь по поліцейським, а потім вистрілив собі у голову. Він помер у лікарні.

Фото: Нацполіція Києва. 

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