PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В Одесі водій Peugeot протаранив Жигулі й намагався заїхати в супермаркет/

В Одесі водій Peugeot протаранив Жигулі й намагався заїхати в супермаркет

В Одесі чоловік з голим торсом розбив вітрину магазину і намагався на автомобілі заїхати в супермаркет.

– Водій-порушник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, – розповіли в Одеській поліції.

Читайте: У Словаччині автобус з українцями потрапив у ДТП

Винуватця ДТП затримали й склали протоколи за низкою статей, у тому числі Порушення ПДР, що спричинило ДТП та Керування в стані сп’яніння.

image image image
В Одесі водій Peugeot протаранив Жигулі й намагався заїхати в супермаркет / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що рейсовий автобус в’їхав у підземний перехід біля станції Слов’янський бульвар на заході Москви. У результаті загинули 5 людей, 15 отримали поранення.

Фото: Нацполіція Одеси.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх