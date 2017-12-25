В Одесі чоловік з голим торсом розбив вітрину магазину і намагався на автомобілі заїхати в супермаркет.

– Водій-порушник мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, – розповіли в Одеській поліції.

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Винуватця ДТП затримали й склали протоколи за низкою статей, у тому числі Порушення ПДР, що спричинило ДТП та Керування в стані сп’яніння.





В Одесі водій Peugeot протаранив Жигулі й намагався заїхати в супермаркет / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що рейсовий автобус в’їхав у підземний перехід біля станції Слов’янський бульвар на заході Москви. У результаті загинули 5 людей, 15 отримали поранення.

Фото: Нацполіція Одеси.