Через жарт туристів у Таїланді слон розтоптав гіда

У парку провінції Чонбурі (Таїланд) 17-річний слон Пай розтоптав гіда після того, як один із туристів смикнув тварину за хвіст.

Під час фотосесії на спині слона сиділи дві дівчини. Після того як хтось смикнув Пая за хвіст, він скинув їх на землю і почав атакувати туристів. Гід спробував зупинити тварину, але слон збив його з ніг і розтоптав, пише Daily Mail.

Після інциденту працівникам парку вдалося схопити слона та прив’язати його до дерева.

Мауг Ау Юньгун, який пропрацював із Паєм більше 15 років, каже, що раніше тварина не проявляла жодних ознак агресії. Швидше за все, неадекватна поведінка екскурсантів його налякала.

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Поліція Таїланду з’ясовує подробиці події. Чи буде покараний турист, який смикнув слона за хвіст, невідомо.

Нещодавно в Таїланді слониха вбила господаря та накрила його тіло гілками.

Фото: Imgur