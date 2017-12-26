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Куля в око: у Дніпрі чоловік вистрілив знайомому в обличчя

У Дніпрі під час конфлікту чоловік вистрілив в око своєму знайомому з травматичного пістолету.

Пістолет у руці

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Потерпілого доставили до лікарні.

– Оперативними діями підозрюваного у стрілянині затримали та доставили до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції. Наразі вирішується питання про вручення йому повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу, – йдеться у повідомленні.

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Зловмиснику загрожує покарання за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень).

До слова, Нацполіція спільно з одним із підрозділів СБУ припинила діяльність злочинної організації із п’ятьох осіб, яка викрадала та вбивала людей у Києві.

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