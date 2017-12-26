В Ужгороді близько 12.00 Mercedes в’їхав в одну з торгових точок на ринку по вулиці Белінського. Трьох пішоходів з незначними травмами госпіталізовано.
Про це повідомляє поліція Закарпатської області.
За даними правоохоронців, водій іномарки, рухаючись проїжджою частиною стихійного ринку, не впоралася з керуванням – і в’їхав у торговий ряд.
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Внаслідок аварії постраждали троє пішоходів: 50-ти, 70-ти та 61-го року.
Mercedes розніс ринок в Ужгороді, є постраждалі / 2 фотографии
До слова, 21 грудня на Львівщині зіткнулися автобус і Газель, у результаті чого постраждали 8 людей.
Фото: поліція Закарпатської області
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