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Mercedes розніс ринок в Ужгороді, є постраждалі

В Ужгороді близько 12.00 Mercedes в’їхав в одну з торгових точок на ринку по вулиці Белінського. Трьох пішоходів з незначними травмами госпіталізовано.

ДТП

Про це повідомляє поліція Закарпатської області.

За даними правоохоронців, водій іномарки, рухаючись проїжджою частиною стихійного ринку, не впоралася з керуванням – і в’їхав у торговий ряд.

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Внаслідок аварії постраждали троє пішоходів: 50-ти, 70-ти та 61-го року.

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Mercedes розніс ринок в Ужгороді, є постраждалі / 2 фотографии

До слова, 21 грудня на Львівщині зіткнулися автобус і Газель, у результаті чого постраждали 8 людей.

Фото: поліція Закарпатської області

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