У центрі Києва невідомі пограбували магазин верхнього одягу Rapsodi, розбивши скляні двері ломом.

Злочинці зникли до приїзду співробітників поліції охорони, повідомляє Інформатор.

Зловмисники винесли 40 найдорожчих шуб, вартість кожної від 40 до 60 тис. грн. Касу злодії не чіпали.

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Біля входу в магазин знайшли два лома. Слідчі дії тривають.











На Хрещатику злодії ломом розбили вітрину і винесли з магазину 40 шуб / 6 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що камера поліцейського зняла, як понятий на обшуку краде 20 тис грн.

Фото: Інформатор.