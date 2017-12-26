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На Кубі через одну іскру вибухнули тонни піротехніки

На Кубі, у місті Ремедіос, через одну іскру на повітря злетіли тонни піротехніки.

Під час інциденту постраждали 39 осіб.

Про це повідомляє 112.ua  з посиланням на  La Tercera.

Відзначається, що серйозні травми отримали 27 осіб, з них 8 – у критичному стані.

Серед постраждалих – 6 дітей у віці від 11 до 15 років.

Читайте: Потужний вибух у Неаполі – бомбу заклали в посилку

Нагадаємо, нещодавно в Індонезії вибухнула фабрика феєрверків.

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