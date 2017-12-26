На Кубі через одну іскру вибухнули тонни піротехніки

На Кубі, у місті Ремедіос, через одну іскру на повітря злетіли тонни піротехніки.
Під час інциденту постраждали 39 осіб.
Про це повідомляє 112.ua з посиланням на La Tercera.
Відзначається, що серйозні травми отримали 27 осіб, з них 8 – у критичному стані.
Серед постраждалих – 6 дітей у віці від 11 до 15 років.
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Нагадаємо, нещодавно в Індонезії вибухнула фабрика феєрверків.
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