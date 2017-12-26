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Під Миколаєвом Ford злетів у кювет, загинула жінка

На трасі Тимкове-Балта-Криве Озеро-Первомайськ близько 13.30 сталася смертельна ДТП за участі автомобіля Ford Transit.

ДТП

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

62-річний водій мікроавтобуса не впорався із керуванням, злетів у кювет та перевернувся.

Чоловіка госпіталізували, а його 52-річна пасажирка загинула на місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

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Водію загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Під Миколаєвом Ford злетів у кювет, загинула жінка / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що рейсовий автобус в’їхав у підземний перехід біля станції Слов’янський бульвар на заході Москви. У результаті загинули 5 людей, 15 отримали поранення.

Фотополіція Миколаївської області

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