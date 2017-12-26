Поліція затримала вбивць екс-керівника Укрспирту

Нацполіція спільно з одним із підрозділів СБУ припинила діяльність злочинної організації із п’ятьох осіб, яка викрадала та вбивала людей у Києві. Серед злочинів – розстріл екс-керівника Укрспирту та організація вибуху на вул.Тургенєвській.

Про це заявив глава Нацполіції Сергій Князєв у ході прес-конференції за підсумками роботи за рік.

– 19 грудня під час спецоперації затримання злочинної організації на території шести регіонів України одночасно було проведено більше 60 обшуків і затримано п’ятьох активних членів злочинного угруповання. Організатора затримано на території сусідньої держави. Нам допомагали працівники поліції Румунії, Молдови, Ізраїлю, зараз маємо контакти з правоохоронцями Італії, – зауважив Князєв.

29 березня 2017 року зловмисники в балаклавах напали на громадянина біля під’їзду: забили його металевими кийками та розстріляли зі зброї. Чоловік вижив.

1 травня 2017 року ці особи заклали міну МОН-50 та здійснили вибух поблизу навчального закладу. Об’єктом посягання був підприємець, він вижив.

30 травня 2017 року особа, що сиділа на задньому сидінні авто, розстріляла чоловіка, що обіймав одну з керівних посад у держустанові.

23 червня 2017 року угруповання організувало вибух біля авто Land Cruiser на вул. Тургенєвській. Водій отримав тілесні ушкодження.