Повітряна гімнастка зірвалася з-під купола цирку на очах у глядачів

В Астані повітряна гімнастка під час виступу впала з-під купола цирку.

– Так, відбулося падіння повітряної гімнастки з висоти трьох метрів. Її відразу доставили в лікарню, зробили знімок. Відчуває вона себе нормально. Отримала травми безпечні для життя і здоров’я. Незабаром повернеться на манеж і продовжить свої виступи, – повідомили в адміністрації цирку, передає Tengrinews.kz.

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Зазначається, що артистка уникла серйозних травм завдяки багатому досвіду.

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