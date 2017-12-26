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Повітряна гімнастка зірвалася з-під купола цирку на очах у глядачів

В Астані повітряна гімнастка під час виступу впала з-під купола цирку.

–  Так, відбулося падіння повітряної гімнастки з висоти трьох метрів. Її відразу доставили в лікарню, зробили знімок. Відчуває вона себе нормально. Отримала травми безпечні для життя і здоров’я. Незабаром повернеться на манеж і продовжить свої виступи, – повідомили в адміністрації цирку, передає Tengrinews.kz.

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Зазначається, що артистка уникла серйозних травм завдяки багатому досвіду.

Раніше Факти ICTV розповідали, як пересувний цирк з Грузії кинув свого верблюда посеред стадіону в Хоросткові Тернопільської області.

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