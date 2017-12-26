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Прикордонники затримали “поліцейського” “ДНР” – їхав на заробітки до Німеччини

Українські прикордонники затримали 36-річного чоловіка, який служив у так званій “поліції ДНР” на посаді оперуповноваженого.

– Як пояснив чоловік, звільнився він саме через повне беззаконня і корупцію в рядах своїх “колег”. Також він додав, що роботу на тимчасово окупованій території знайти важко, тому до Маріуполя їхав, щоб зробити закордонний паспорт і переїхати до Німеччини, – повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, передає Ітерфакс-Україна.

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Чоловіка затримали, йому загрожує покарання, передбачене ч.1 ст.260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Раніше Факти ICTV писали, що співробітники СБУ у Запоріжжі проводять обшуки у місцевих чиновників за місцем проживання через підозри у можливих зв’язках зі структурами, які фінансують бойовиків “ДНР”.

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