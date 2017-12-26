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Син з матір’ю вбили батька: тіло скинули в колодязь і залили бетоном

Через неприязні стосунки з 43-річним мешканцем міста Хуст (Закарпатська область) дружина та син вбили його, і забетонували у колодязі.

Криниця

Про це повідомляє ГУ НП у Закарпатській області.

– Півтора місяця тому зник 43-річний житель міста Хуст. Про зникнення сина в поліцію повідомив його батько. Зниклого чоловіка оголосили в розшук. Правоохоронці встановили, що розшукуваний проживав у спільному будинку з трьома дітьми та дружиною, з якою був у процесі розлучення. Підозру правоохоронців викликав той факт, що після зникнення чоловіка та оголошення його в розшук кудись поділися його 40-річна екс-дружина та 17-річний син. А на подвір’ї господиня поспіхом засипала та забетонувала старий колодязь, – йдеться у повідомленні.

Розкопавши колодязь, правоохоронці знайшли тіло чоловіка на глибині близько 4 метрів. Його направили на експертизу.

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За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

До слова, у парку провінції Чонбурі (Таїланд) 17-річний слон Пай розтоптав гіда після того, як один із туристів смикнув тварину за хвіст.

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