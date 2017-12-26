У ДТП в Індії загинула українка

В результаті ДТП в індійському місті Матхура загинули двоє людей, в тому числі українка.

Про це повідомляє National Voice.

Водій втратив контроль, в результаті чого автомобіль перекинувся. У салоні було четверо людей, серед яких дві українки.

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Водій загинув на місці, дівчина померла по дорозі в лікарню. Решта пасажирів госпіталізовані.

Нагадаємо, у передмісті словацького Кошице вранці 23 грудня сталася ДТП – мікроавтобус Renault Master виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з легковиком Suzuki Ignis.